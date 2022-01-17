掃蕩組織犯罪 霧警逮天道盟成員。

天道盟成員賴嫌見警方圍捕，還來不及關車門，就加速逃離。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

天道盟成員賴嫌見警方圍捕，還來不及關車門，就加速逃離，張小隊長及唐偵查員，一馬當先衝上去阻止，唐偵查員被後退的車門掃倒。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警察局霧峰分局於中二選區立委補選前偵辦天道盟分會犯罪組織於5日到案16名，尚餘一名嫌犯在逃，專案小組16日於彰化大村逮捕該共犯時，嫌犯開車衝撞，造成2名員警受輕傷，不過經員警奮勇擒賊，終將犯嫌逮捕歸案。

台中市警方因應1月9日台中第2選區立法委員補選，為防範黑道幫派成員藉機滋事，中市警局全面掃盪詐欺、博弈機房、販賣毒品等犯罪。霧峰分局當時瓦解天道盟松山會天世分會，逮補16名嫌犯，僅剩24歲的賴姓組織成員在逃。

為避免犯嫌持續作案危害社會，霧峰分局專案小組遂持續佈線追查，於16日查出賴嫌老家位於彰化縣大村鄉，遂立即持拘票前往蹲點，當時員警突然發現疑似賴嫌行蹤，步入屋外一輛汽車駕駛座，疑是欲駕車離開，埋伏員警立即表明警察身份衝了上去。

賴嫌見警方圍捕，連車門都還沒來得及關，就踩下油門加速倒退駛離，過程中帶隊的張小隊長一股腦鑽入駕駛室，欲阻止賴嫌駕車離開，跟在後面的唐姓偵查員則被後退的車門狠狠地掃落，但賴嫌仍持續前進、後退來回衝撞，其他隊員則陸續加入，合力將賴員拉離駕駛座，並壓制在地上將他逮補。

逮補過程中，張小隊長因鑽入車中與賴嫌爭奪車輛控制權，手部擦傷，唐姓偵查佐被車門掃倒，手掌骨裂，所幸送醫後並無大礙，賴嫌經警詢後，依組織犯罪防制條例及妨礙公務罪嫌移送地檢署偵辦。

台中市政府警察局局長蔡蒼柏表示，員警英勇表現，特責成霧峰分局分局長李建興予以嘉勉慰問，李建興表示，守護社會治安警察責無旁貸，本次小隊長及偵查佐因逮捕犯嫌而受傷，兩位員警戮力從公的精神實為辛勞不易，特予以嘉勉及慰問，並向民眾呼籲切勿鋌而走險犯法，霧峰分局將全力捍衛民眾安全。

台中市警察局霧峰分局偵辦天道盟分會犯罪組織，16日於彰化大村逮補天道盟成員。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）