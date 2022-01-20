霧峰區福新宮日前舉行鄉鎮之美馬拉松，萬豐派出所員警也在終點宣導防制酒駕、開車禮讓路人等觀念。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市霧峰區福新宮日前舉行鄉鎮之美馬拉松，吸引不少馬拉松愛好者參與，中市警局霧峰分局萬豐派出所除到場維持交通秩序外，也趁此宣導防制酒駕、開車禮讓路人等交通安全觀念，讓選手們享受比賽之外，亦習得交通安全知識。

萬豐派出所長張逸格、副所長鄭正昌、警員張紹峯、郭秉諧及警察志工等人，趁此人潮聚集的機會，能收事半功倍之效，於現場宣傳防制酒駕、開車禮讓路人等交通安全宣導外，另春節將至，也宣導春節期間，民眾若有提領現金，警方有提供護鈔服務，希望選手們除了享受比賽過程，亦要遵守防疫規定及交通安全，才能安心出門，平安返家。

霧峰地區田野風景秀麗，參與選手慢跑在田間，心曠神怡，而萬豐派出所員警除了維持現場秩序外，在終點仍不斷宣導防疫、交通安全等作為，並提醒參賽選手不要忘記防疫的重要性，員警「愛」的機會教育，讓大夥收穫滿滿。

霧峰分局長李建興表示，農曆春節年假期間，配合當前治安現況，執行三大主軸重點工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，為的就是要讓在這濃厚的春節年假期間，守護著民眾，讓大家無憂無慮、無牽無掛的「安心過好年」。