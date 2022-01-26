再過3天就要進入春節連假，新北市長侯友宜表示，雖入境移入個案與居家檢疫人數下降過高峰期，但代表春節專案解隔的民眾陸續返回家中活動，是否有陰轉陽要密切觀察，這9天假期是感染是否擴大的關鍵期，各單位都要落實防疫，他也會到處去看，好好守住整個疫情。

侯友宜說，現在是Omicron進到社區感染階段，有很多條傳播鏈，新北目前雖然個案少，不代表沒有隱藏個案在社區，這段時間看到桃園、高雄有很多病例，雙北都在共同生活圈，很多個案有雙北足跡，也有個案受到職場影響回到居住地，雖快速匡列採檢都是陰性，並把個案問題解決，不代表沒有潛藏個案。

侯友宜說，春節專案解隔出來，是真正的壓力開始，這段時間人跟人接觸頻繁，尤其同桌吃飯，非常擔心春節期間傳播鏈會慢慢爆發，不要忘了當年Alpha，拜託市府團隊春節期間防疫絕對不可以鬆懈，只有不鬆寫才能保護市民安全 。

侯也要求各區區長要出來宣導，包括郊區、老街、觀光休閒地點，若人潮太多，不排除使用人潮儀表板落實管制，很多宗教活動要遵守中央相關規定。