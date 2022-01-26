蔡政府傳出最快明天宣布開放日本福島核災區食品。對此，民眾黨立委張其祿指出，現在朝野針對的名稱問題不是核心問題，真正關鍵的問題在於，政府能否有精準的「食安把關」、「社會溝通」、「明白標示」，以及在開放過程中必要及「源頭管理」相關配套。這應該是一個可以用科學、理性及務實的態度來討論的公共政策議題。

張其祿26日在臉書發文指出，今日立法院持續進行「111年度中央政府總預算黨團協商」，會議中朝野針對是否開放「福食/核食」（311地震福島核災後當地及週邊產地食品)進口議題有熱烈的討論，因國人對日本福島地區食品是否會在總預算協商後立即開放仍有相當之疑慮。

張其祿說，民眾黨認為，目前關鍵的問題不是其名稱是「福食」或「核食」，而是在於政府能否有精準的食安把關、社會溝通，以及在開放過程中必要及相關配套。這應該是一個可以用科學、理性及務實的態度來討論的公共政策議題，不須以仇日或媚日的立場，抑或黨派的競爭及意識型態的差異來做為考量及鬥爭的根據。

長期以來，民眾黨對於食安課題一直抱持著為全體國民健康福祉做最嚴格把關的態度，食安標準不容打折。因此無論是先前的「萊豬」或是此次的福島地區食品，民眾黨都認為政府應該要以國際組織或先進國家同等級之食安標準來作為我國之最低規範，並且在不衝擊我國產業，同時提供消費者充分資訊及自由選擇的情況下，方可考量開放進口。

此外，國外食品的開放也需要有更周詳和完整的安全把關配套。以此次福島地區食品為例，因當時的核汙染物質係透過大氣、海流而擴散至周邊及洋流所達之地區，其並非只是同心圓式的向外擴散，所以只用「地區」來界定開放的標準，反而不是科學的食安標準。再者，食品的安全規範還應涵蓋食品的原料、再製品、調味料，甚至是食品添加劑等，以防掛一漏萬。最後，原產地的溯源管理、查廠、抽檢亦是必要的把關配套，皆非只是開放與不開放的選擇題，而是做好開放前的配套前提。

所以民眾黨要再次重申，政府必須以最嚴格的食品安全審查標準為國人的健康福祉把關，若須開放福島地區食品也需有完整的配套方案和提供消費充分的資訊及選擇之權力，源頭管理、明白標示 可做為基本圭臬，以真正確保進口之日本食品係「福食」，而非「核食」。當然，這也有賴政府及執政黨的社會溝通，而非又藉國會多數來碾壓少數及民意。