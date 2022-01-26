春節防災桃園青埔消防分隊辦有獎徵答送禮物。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆新年將近，春節防災宣導不可少，桃園市消防第二大隊青埔分隊在臉書舉辦新年防災有獎徵答抽獎與民眾同樂，活動還有精美小禮物，邀請鄉親一起答問題懂防災，虎年健康又發財。

年節民眾年節團圓圍爐，加上疫情關係減少外出，廚房使用機會大增，而爐火烹調又占了住宅火警中的首要因素，因此廚房用火安全更為重要，在這邊提醒鄉親居家烹煮別因電話聊天或離開現場，造成食物燒焦釀災，請謹記”人離火熄”原則。

透過有獎徵答的活動除了讓鄉親朋友試手氣拿好禮，也在問答遊戲中檢視家中是否藏有危險因子，學習防災知識讓預防更重於災害搶救，平安健康過好年。

第二大隊大隊長戴明杉指出，近日國內疫情急遽升溫，局內暫停居家訪視勤務降低接觸感染風險，但是宣導過年不打烊，鼓勵分隊多加運用網路資源傳達，做好防火防災虎年過好年，也歡迎民眾共襄盛舉答問題懂防災拿好禮，新年平安又健康。