在農曆春節期間，不少人對於生活和社會都有新期待，被問及年度關鍵字會希望是哪一個字做為代表？國民黨台北市議員徐巧芯日前在《中天新聞》節目中表示，今年是選舉年，當然希望是「勝」，有勝利的結果。

徐巧芯日前在中天節目 《大新聞大爆卦》中以「暖」一個字作為2021年的總結，她說因為2021年有些事情讓大家覺得很心痛，雖然心痛可是大家記憶猶新深，包含高雄城中城大火、酒駕撞死人等等，至於今年因為是選舉年，當然希望是「勝」，有勝利的結果。

該節目的另一位來賓、國民黨新北市議員葉元之則說，去年真的讓大家感覺比較亂的一年，不管疫情或是民進黨搞對立和社會治安、跳電、缺水，希望今年不要發生去年的狀況，可以穩穩的，讓大家過太平的一年。

同場來賓、國民黨文傳會副主委黃子哲則說，今年大家期待「勝」，也期待「安」，不管是面對疫情和鴨霸政權，看能否有好結果，可以過得平安又心安。