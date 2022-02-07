虎年春節，馬英九前總統一如往年，親撰春聯，分送人民，而今年的聯語為：「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」。對此，前綠委沈富雄表示，馬英九一定對自己的作品十分得意，但他認為馬的春聯存在4點瑕疵。

沈富雄今（7日）在臉書發文表示，每逢除夕，馬英九都很用心寫春聯，有時會出上聯，向全國廣徵下聯，這是馬的嗜好，年年樂此不疲。沈稱，想到當前政府正大砍國文尤其是文言文教學時數，大一也正在醞釀廢國文必修課，政壇能親筆揮毫寫春聯的，馬英九將是最後一人。

對於馬英九的春聯，沈富雄認為，馬的字非常工整，一點一撇，一絲不苟，很像剛臨帖出爐的作品，但是多了拘謹，少了帥氣，比起台積電青年書法比賽的得獎作品，稍見遜色。沈富雄更說，馬的春聯更是力求對仗，明顯可以看出勉力硬湊的痕跡，不過和前後任幾任總統相比，馬的努力和展示的國文基礎仍值得肯定。

沈富雄直言，馬英九一定對自己的作品十分得意，不過有幾點瑕疵容他分述如下：首先，10個天干搭12個地支，形成每60年一輪，不能光用地支形容生肖，因為地支和生肖都是12個，只用地支，變成逢虎必寅，遇牛則丑，就點不出那一年的特色，更無從知道究竟是史上哪一個虎年。

其次，沈富雄強調，用「寒色」對「曉光」不對仗，「色」與「光」相對尚屬勉強，「寒」與「曉」就對不上了；第三，用「寒色」形容逝去的年份，看到辛丑年的車尾燈還算可以接受，但用「曉光」形容來年就有一點到三仙台或阿里山看日出的感覺，日出帶來曉光，曉光帶來「新」希望，但曉光本身不新；最後，「去」和「新」也不對仗，「去」是動辭，「新」是形容辭。沈富雄稱，自己也順馬英九的口氣胡謅一對，以示唱和：「壬寅虎躍風生起，辛丑牛遁塵飛揚」。