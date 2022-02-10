今年房市給予民眾什麼樣的期待或想像呢？中信房屋於年前票選虎年房市展望，前3名都獲得超過2成的受訪者認同，分別是得票率42.2%的「高不可攀」、26%的「如火如荼」和23.3%的「方興未艾」。

中信房屋研展室副理張漢超表示，「高不可攀」反映物價飛漲的時代，民眾感受買房的夢想似乎越來越遠，而由「如火如荼」和「方興未艾」兩條房市金句也看出民眾認為房價漲、交易熱並不是短期現象，房市熱絡不僅是現在進行式，甚至還可能是未來式。

其他像是形容難以看清事物真相的「撲朔迷離」、眾口同聲營造混淆是非的「眾口鑠金」，以及歡樂到了極致將會轉為悲哀的「樂極生悲」，這類對房市抱持較為負面的金句，得票率則都不到二成，可見多數民眾認為，虎年房地產將有持續成長的可能，趨勢反轉的可能不大。

虎年置產，張漢超認為，考量未來可能升息的變數，購屋人一定要先預做財務規劃，並建立良好信用分數。申請房貸前，也應積極向多家往來的金融機構詢問，這樣才有機會取得最優惠的房貸條件，以降低額外購屋支出。

至於今年房市的展望，張漢超建議消費者要多方觀察金融環境的變化。他指出，受國際環境影響，今年原物料價格及缺工問題短期內難以解決，虎年房市確實仍是價穩難跌，對一般購屋人來說，的確可能是最大的痛點，然而以長期持有的觀點來看，只要不動產條件不差，房價易漲難跌的特性反而能為個人資產帶來保值甚至增值的效果，因此現在入市，購屋人應著眼於個人資產的成長的前瞻性。

交易量的部分，今年受到美國聯準會貨幣寬鬆政策落日的影響，升息動作也將加快，不過我國央行應會考量升息對國內經濟影響，而採取較為溫和的方式來因應。預期今年在經濟表現正向樂觀的氛圍下，房市也相對有成長的空間。整體上，今年房市將是價穩量微增的格局。