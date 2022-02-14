虎年如何布局台股？ 富達台灣成長基金經理人白芳苹分析，2022年大盤在台灣總體經濟與需求仍強勁的帶動下，景氣行情仍可支撐股價指數的表現並看好四大趨勢類股。

而在全球經濟環境高度不確定性的前提下，白芳苹說，晶圓代工龍頭、資料中心硬體設備、電動車、AI等趨勢產業，將是投資人在金虎年的關鍵策略。

白芳苹表示，惟因今年獲利高基期、供應鏈瓶頸及通膨走勢、升息、縮表、疫情等因素影響，全球經濟動能將有所趨緩，金虎年的操作策略就是充分掌握亮點產業，尤以受惠於數位轉型(digital transformation)風潮與高速運算的晶圓代工龍頭企業、資料中心升級與建置帶來伺服器硬體設備需求、AI結合高速運算、電動車取代燃油車、歐美陸續解封帶動消費與休閒等次族群等焦點熱潮為觀察重點。

在科技產業部分，白芳苹說，首要聚焦晶圓代工龍頭與雲端、資料中心（Data Center）、汽車電子；非電子產業中則以汽車零組件、運動休閒或受惠解封與實體經濟復甦的零售消費產業為潛力題材。而預期相對成長將放緩的領域，則是PC與部分消費性電子（例如手機）產業。

白芳苹表示，2021台股大爆發、創造空前獲利榮景已成過去，金虎年應慎選趨勢產業，方能在如虎嘯般的全球經濟動盪中，維持穩健獲利。