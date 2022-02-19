年初這一個半月走勢，說真格與去年底市場主流看法著實大相逕庭。其中原因不外乎通膨加劇引發升息加速進而股市大地震，就連俄羅斯意欲進攻烏克蘭，都可以讓半導體原料鈀及氖的可能短缺導致費城半導體的弱勢。這些看似屋漏偏逢連夜雨的跡象，現在真的需要擔心行情會走空了嗎？

從大格局來看，台股自2020年疫情低點8523漲到今年1/5的18619，這一萬點漲幅主要拜資金行情之賜，任何利空都不是利空，這好比新興企業在一次創業初期的初生之犢不畏虎。然而時序來到今年初，在升息與縮表甚至QE全面退場的預期下，股市提前震盪，也預告了今年操作難度倍增。

其實，這個行情仍不脫我在上月專欄中的架構：18619極有可能是台股上半年的高點，但農曆年前的下跌視為Ａ波的修正，於年後有個Ｂ波的反彈，高點時間應會在三月初，然後再進行一波Ｃ波的最後修正。

是以二月中俄烏戰事的箭在弦上，個人認為那反倒是利空大餐的最後一道甜點，用來結束利空的完美收尾罷了，不會影響Ｂ波反彈的進行。這個行情真正要提防的是三月後，但不會是已知的升息二碼這檔事，或是來自某些天災或人禍之類的原因，畢竟月線的時間轉折落在三月，而電子景氣的下行波在四月要開始展開，六月見到結束。

圖一是台股、電子、傳產與金融四季的獲利YOY走勢圖，明顯看出台股與電子景氣的低點在Q2，然後下半年一路走揚。但要特別留意的是，金融是Q1最低，然後一路走高，傳產原物料反而是Q1最高，然後一路下行。

是以台股與電子，三月見Ｂ波反彈高，而五月起留意Ｃ波回檔低的可能性極高(股價高低領先景氣一個月左右)，然後下半年再接續美台二地的選舉＋景氣行情，走一波回升行情，這就是我所謂的台股二次創業。

多空一局棋 重點是置什麼子於盤上

投資人不管去年績效如何，都可視為一次創業的過去式。接下來想在財富二次創業這條路上走得順暢，沒有前瞻的規畫恐怕很容易被多空雙巴。上期專欄我們提到今年四檔年度有機會漲倍股的方向：鉅祥、越峰、松上與泰藝，言下之意是提醒可趁各自的調整期尾聲作留意，畢竟它們都是中小型股，不見得與指數或權值股同步。

石英元件二次創業股「泰藝」。(圖/理財周刊提供)

沒有Ｐ圖的素顏真美女：泰藝(8289)

首先可以確認的是，泰藝這檔石英元件股不是當下的人氣股，從成交量及APP被談論次數可以得知。但這好比看著神力女超人電影對著蓋兒加朵說妳會紅，或是早在2009年玩命關頭４就看出她的巨星潛質，哪一個算是有分析與預測價值呢？

從圖二來看，泰藝去年漲幅三倍(低點11.4、高點46.2)，算是第一次創業期。之後進行為期42天的整理(12/2~2/10)，正好是兩個21天的時間轉折周期，很像第二次創業前的組織調整期。

之所以這麼看，主要觀察到去年46.2當日成交量31,702張是波段天量，量先價行下還會有天價在46.2之上，單這點是鐵律無庸置疑，也確認了獲利保障空間。但之所以要整理長達42天之久，一來是因為46.2當日收長黑Ｋ且股本週轉率為46.4%(股本6.83億元)、現股當沖率68%，都有籌碼凌亂的跡象，整理期拉長是必要的。

而二次創業的發動點取決於整理期有無破線，以及籌碼的安定與否。從圖中可以得知整理過程股價守在半年線之上(在所有中小型股均線位置中位數之上)，而月均量不到千張，這意味量縮守穩底部墊高的優質整理型態(不像航海王股價整理期間量及當沖率始終未縮，籌碼凌亂)，自然有利再次攻擊機會，有極高的水晶球預言意義。

至於二次創業的素材，可以觀察剛公布的一月營收站穩二億之上，YOY=46%且升幅擴大，這是連續四個月YOY站穩四成之上，意味在假設毛利率及營益率不變的前提下，去年EPS若依上期專欄估3.15元的話，今年再成長四成自然有4.4~4.5元的EPS水準，目前PER僅八倍，屬超值偏低，所以才說是沒Ｐ圖的素顏真美女。

本文作者:林友銘

(本文摘自《理財周刊1121期》)