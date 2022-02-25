2/24俄羅斯全面入侵烏克蘭事件，台股大跌461.18點，失守17600點關卡!新光投信董事長劉坤錫評，俄烏戰爭開打，對台股是好的契機點!

劉坤錫分析，俄烏戰爭打開，看到雙方軍事實力相差懸殊，且目前西方國家，包括美國等，僅口頭提出經濟制裁，並未實質出兵，他預料戰事不會拖長，儘管台股昨重挫461.18點，指數跌破17600點位置，但對台股來說，不論從基本面、評價面來看，台股的絕佳買點已經出現!

劉坤錫強調，台股跌深就是買點，因為目前台股總市值約56.7兆，以2021年上市櫃公司總獲利約4兆來看，台股本益比僅14倍多，相較過去5年平均本益比約16倍，或過去10年平均本益比約17倍，目前台股評價面不貴，加上今天大盤摜破17600點之後，現階段台股更顯「物美價廉」，台股的中長線投資價值浮現，後市重點仍是選股。

劉坤錫認為，2022年台股權值以電子股為主、傳產股為輔，所以，投資人若作資產配置，電子、傳產比例採6:4，是相對較穩健的配置，看好的電子族群包括：

1.晶圓代工：目前綜合各市調機構預估，2022年全球半導體市場，將出現「全領域」榮景，其中，最關鍵的上游晶圓代工，隨AI、物聯網、車用、5G通訊及高效能運算(HPC)等創新技術相關產品與服務增加，代工漲價效益，將在2022年完全發酵。2.記憶體：受惠於新晶片帶動新規格提升，上半年落底、下半年漲勢再起。3.AMD和Intel新平台商機、4.摺疊手機、5.電動車等。台廠供應鏈均是受惠於龍頭企業新品發表、新規格商機大增；至於傳產族群，則持續看好綠能產業，鋼鐵及航空。