上月才改寫資產管理規模新高的國內基金龍頭元大投信，在國人加碼配置台股基金的需求帶動下，旗下包括元大台灣高股息優質龍頭基金、元大2001基金、元大卓越基金等多檔台股主動基金，以及國民ETF 0050與0056，獲投資人把握台股震盪之際積極增持，引領資產管理規模2日再創8,221億新高歷史里程，奠定台股基金加碼品牌首選地位。

元大投信主被動基金規模皆為市場第一，高股息系列產品更是投資大眾琅琅上口，包括今年元月月配息及年終加碼配息、合計年化配息率高達18%的元大台灣高股息優質龍頭基金，以刷新台股基金配息紀錄的佳績轟動市場，今年以來申購不斷，國內第一大高股息ETF的0056更是許多人下跌偏好買進標的，本波規模迭創新高，皆推升元大投信資產管理規模躍進。

據統計，元大台灣高股息優質龍頭基金今年來至2月底，累積淨申購已達27億元，至3日的規模逆勢成長到379億元；同為高股息旗艦的0056 規模升抵1,202億元，雙雙改寫歷史紀錄。另外元大投信台股主動系列基金今年規模淨增加48億元，重返600億元大關，來到640億元，其中元大2001基金、元大卓越基金、元大多福基金、元大高科技基金、元大經貿基金、元大新主流基金及元大店頭基金，今年來的規模皆逆勢改寫去年底台股創高時的表現，反映投資人優先逆勢加碼力道。

元大投信台股基金及ETF系列近期屢獲國際獎項肯定，有小0050稱號、廣為存股族青睞的元大臺灣ESG永續ETF (00850)，是國內首檔ESG ETF，至今已獲得指標(Benchmark)台灣年度基金大獎之台灣股票最佳表現ETF大獎、財資雜誌-創新類之指數股票型基金獎、亞洲資產管理雜誌-2020年「台灣年度最佳新基金」等海外多項大獎榮譽，規模也穩定攀升至115億。累積元大投信旗下百億級以上的台股原型ETF的檔數達到四檔，為業界最多。

除此之外，元大台灣高股息優質龍頭基金、元大卓越、元大多福等多檔元大台股系列基金，以及0050、0056均獲晨星永續評級最高五顆地球肯定，顯示基金投資標的在永續投資議題風險控管的表現相當優異，適合長期投資。