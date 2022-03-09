俄烏情勢動盪，外資自俄烏開戰以來已賣超台股近新台幣3000億元。金管會主委黃天牧說，外資賣超不代表台股基本面不佳，且台股重挫非無量下跌，顯示國內資金動能仍強勁。

俄烏情勢升溫，國際股市動盪，台股加權指數前兩日跌掉近千點，黃天牧今天在立法院財政委員會前接受媒體聯訪表示，俄烏戰爭引起地緣政治緊張，牽動重要能源、農產品及特殊金屬，全球股市都有反應，並非只有台股下跌。

黃天牧說，台股表現較國際主要市場仍相對穩定，近日國際局勢動盪，短期波動難免，但中長期還是要回歸基本面，呼籲投資人多關注台股基本面表現。

他進一步指出，財政部公布2月出口達374.5億美元，連20紅；上市櫃公司1月合計營收達3.49兆元，和去年同期成長9.56%；行政院主計總處預測今年經濟成長率仍可達4.42%等數據，顯示台股基本面仍穩健。

自2月24日俄烏開戰以來，外資已賣超台股2962.57億元，黃天牧表示，雖然這段時間外資賣得多，但整體外資2月仍淨匯入11.96億美元，今年累計淨匯入逾50億美元，外資賣出不代表台股基本面不佳，而是有自己的全球布局考量。

他表示，前兩日台股跌深，成交量仍達5000億元水準，顯示國內資金動能強勁，投資人願意逢低進場承接。

近日股市波動加劇，外界關注金管會是否希望持有龐大資金的金融機構視情況逢低進場，協助安定投資人信心，黃天牧說，無論壽險或銀行資金都屬於保戶和存款戶，主管機關不適宜指示要不要進場，台股基本面好，金融機構自會做專業判斷。（編輯：張良知）1110309