無論是戰爭還是升息，從過去到現在，油價總是首當其衝。隨著俄、烏雙方戰事的延長，除了油價以外，西方各國對俄羅斯的制裁，也讓供應鏈受阻造成全球通膨升高的隱憂再度浮現。由於亞洲多數國家為原油進口國，又是全球製造業的重要節點，因此上週外資對亞洲股市的動能明顯轉弱，當地股市多經歷重挫。

受到中美兩國對彼此企業監管制度不同的影響，美國證券交易委員（SEC）在上周點名五家大陸掛牌企業必須下市，這也導致資金在上周連續兩個交易日大幅賣出在美國掛牌的中概股票（ADR），影響所及，外資對大陸股市在上周也被撤出57.45億美元，創下今年來最大的單週淨流出紀錄。另外，台灣股市在上週也淨流出64.28億美元，同樣創下今年來最大的單週賣超紀錄，而且上週外資在台股的賣超力道，已讓台股取代了印度股市，成為今年以來外資在亞洲累計賣超金額最大的市場，淨流出金額高達165.02億美元。

基於油價節節上揚的關係，部分亞洲國家的通膨壓力也愈來愈大，印度股市在上周就持續受外資賣壓，導致全年累計賣超達146.82億美元；另外，印尼股市在上周也淨流出7.49億美元，菲律賓與越南也分別淨流出0.47億美元與2.34億美元，僅有泰國股市獲外資小幅買超0.19億美元。東協股市在上週的跌幅卻也同步擴大，終止了過去連續數週收紅的樂觀氣勢。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，從經濟動能來看，亞洲的經濟正處於擴張階段，例如大陸二月份的製造業PMI指數表現優於預期，且全數亞洲國家的PMI指數亦處於擴張區間，再加上各國新訂單與新出口訂單指數的回升，更顯示終端需求進一步好轉，這一點，從台灣的外銷金額持續創下新高即可看出。

然而在股票投資上，市場信心卻很容易受到當前局勢的影響，無論是聯準會箭在弦上的升息，還是歐洲正在進行的俄、烏戰爭，都會牽動到油價與通膨，甚至壓抑亞洲經濟動能的復甦。特別是亞洲國家彼此的發展落差極大，多數亞洲國家對進口原油也是高度依賴，這些都讓亞洲國家對通膨的變化更加敏感。

林雅慧表示，儘管當前整體亞洲區的通膨相對穩定，比如大陸最新CPI年增率僅攀升0.9％，遠遠低於美國二月份CPI年增率的7.9％，而且大陸的PPI指數也較上個月同步回落，因此大陸的通膨壓力並不大，人行在今年反而有充裕的空間進行貨幣寬鬆；但在菲律賓、泰國、印度、馬來西亞等東南亞國家，其通膨狀況與油價更呈現高度連動，因此投資人也須關注能源價格是否推高當地通膨，並導致貨幣政策開始緊縮；可見通膨的狀況與央行的動態，將是亞洲增長動能是否延續的關鍵。

摩根資產管理建議，雖然當前全球局勢動盪不明，但全球企業獲利的展望卻相對樂觀，扣除戰爭對心理與情緒面的影響，全球經濟依然在持續擴張的軌道上；而且就算油價有可能牽動到各地央行的政策節奏，但並不會改變全球央行利率正常化的方向，投資人可以趁這階段進行分批或定期定額的布局，掌握全球經濟擴張的成長機會。