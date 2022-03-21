近一個月俄烏戰爭與通膨議題交互干擾，金融市場大幅震盪，美國醫療保健REITs指數仍有6.4％漲幅，表現相對突出，其他美股主要指數下跌5～10％不等，預期美國醫療保健REITs受地緣衝突影響不高，且股價尚未反映2022年盈利改善前景，價值面具吸引力，加上穩定租金收益保護，在利率由底部調升過程中表現機會高。

日長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，基於市場升息壓力，長照醫療REITs股價尚未反映2022年盈利改善的前景，使其估值（FFO Multiple）相對整體REITs折價幅度仍大，價值面已過於便宜。由於年長者住房基本面改善，長照醫療REITs股息收益可望恢復增長，將有助長照醫療REITs價值重估／提升機會。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，2021下半年迄今年長者住房需求強勁回升，目前入住速度恢復到疫前水準，但距疫情前的入住率仍有10％以上差距，基於長期需求驅動力強勁，預計後續因疫情造成的空房也將快速回補。

入住率提高且住房供給出現下滑，2022年入住率上升趨勢將延續，長照醫療住房運營商正積極提高租金，2021年第四季度租金增幅係過往兩年來的最高水準，為業績正向轉折關鍵指標，預估營收和淨利潤可望快速提高。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，面對升息環境，長照醫療REITs仍有表現空間，統計2004及2015年聯準會首度升息後1年、2年、3年，美國醫療保健REITs指數皆有不錯的報酬，因房市與租金會隨景氣上揚，有利REITs表現。