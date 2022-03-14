歐美持續加大對俄制裁，美國近期警告陸企不可違抗對俄出口禁令，否則將嚴厲制裁，但中國回應強硬，市場擔心戰火未停，新一輪貿易戰是否再度展開，加上升息在即，外資持續賣出新興亞股，上周淨流出金額高達123.3億美元，為2020年3月中旬以來最高。

前一周外資淨賣超最多的前三市場為台股、印度、南韓，金額分別為64.3億、24.6億、24.3億，台股淨賣出金額為2005年9月以來最高；泰國成為唯一逆勢吸金市場，淨流入0.2億，連7周淨流入。印度則是上周為一周線上揚市場，繳出2.2％漲幅。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，歐洲央行擬於第三季結束購債，較市場預期鷹派，顯示歐洲央行在俄烏戰火之外，更憂心未來的通膨壓力。由於本周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開，歐洲央行的偏鷹態度恐加深市場對聯準會加息路徑的憂慮。

張苡琤表示，選股上以長線基本面穩健的趨勢股為主，例如半導體、電動車、及節能、儲能相關題材。