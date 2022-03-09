台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）去年營收和獲利雙創新高，東哥董事會9日通過財報，每股稅後盈餘9.55元，並通過配發5元現金股息，也是歷年來最高，東哥因生產期程安排，今年各季度間的營收波動，將顯著減緩，而且，第一季將優於過往同期表現。

東哥9日表示，東哥9日召開董事會，通過2021年全年合併營收45.5億元，營業利益9.5億元、營業利益率20.9％，稅後淨利達8.5億元、淨利率18.8％，基本每股稅後盈餘9.55元，並配發5元股利。

東哥指出，豪華遊艇市場需求強勁，終端售價調升，且東哥持續精進生產效能、及費用樽節，獲利表現創歷史新高，充分展現東哥卓越的經營能力。

東哥說，2021年底已出售的2艘遊艇，在運送途中，受火災波及毀損，東哥已協助代理商完成保險理賠，2艘遊艇應收船款，東哥已全數收回。

東哥指出，東哥今年2月營收約3.1億元、較去年同期成長8成，依照目前生產排程及交船期程規劃，今年各季度間的營收波動，將顯著減緩，第一季將優於過往同期表現。

東哥表示，觀察今年2月舉辦的邁阿密國際船展，市場買氣持續暢旺，東哥也有訂單斬獲，目前在手訂單創高、已排至2024年，且新產能貢獻將持續開出，東哥營運動能強。