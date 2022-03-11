長興（1717）通過去年財報及股利政策。2021年營收504.71億元，成長31.54％，稅後淨利35.49億元，年增39.54％，EPS 2.86元，營收、淨利、EPS齊創歷年新高；董事會決議配發現金股息1.5元。另，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資5％，減資後股本117.83億元，退還股東每股0.5元。

長興表示，特用材料事業單位因應市場成長以及產品規劃，董事會通過子公司長興特殊材料（蘇州）有限公司第二期投資案，預計投入2.27億元人民幣，產能年增約2萬噸。另通過電子材料事業分割案，計畫在台擴增產能，聚焦於PCB、IC載板及半導體設備發展，並申請簡易上市，開拓未來營運發展空間。

依據規劃，長興將電子材料事業單位之電材設備專案組部門相關業務暨100％子公司日本Nikko-Materials Co. Ltd.，一併分割予長興新設100％持有的長廣精機股份有限公司；暫定分割基準日為2022年10月1日，預計完成分割後長廣股本為5.2億元，為長興100％子公司。

長興指出，電材設備專案組部門主要銷售日本子公司Nikko-Materials生產的載板用真空壓膜機，目前市占率為全球第一，未來分割新設之長廣公司將專注在真空壓膜機的生產與銷售，並持續投入研發設計，以鞏固長興在全球載板用真空壓膜機供應商之領導地位。

全球半導體廠預期需求持續強勁，近年紛紛大舉投資擴產。台灣為全球載板及半導體重要生產及研發重鎮，相關供應商的資本支出亦大幅成長，長廣作為全球載板設備供應商龍頭，將延續日本高階電材設備技術，並規劃在台擴產，設置第二設計開發與生產中心，以期帶動台灣半導體設備升級，提升產業競爭力。

長興強調，本次分割案落實專業分工，長廣將聚焦於半導體設備發展，開拓未來營運發展空間。長廣規劃申請簡易上市，除增加自行籌資管道以支應擴產需求外，更可吸引優秀人才、提升整體營運績效及市場競爭力。