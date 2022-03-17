中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心和社科文獻出版社16日發布《旅遊綠皮書：2021~2022年中國旅遊發展分析與預測》(以下簡稱《綠皮書》)指出，大陸已成為全球最重要的主題公園市場。

《綠皮書》顯示，據不完全統計，大陸已累計開發主題公園旅遊點近3000個，其中規模性的主題公園300餘家，包括大型和特大型主題公園，總佔地面積600畝以上，或總投資15億元人民幣以上共有93家。

根據近五年來公佈的數據，大陸大型主題公園市場主體數量增長速度領先世界其他地區，客流量增速高。在全球前十大主題公園集團中，大陸企業華僑城、華強方特、長隆位列其中，佔據三席，從遊客增長率來看，大陸主題公園位居前三。

對於大陸主題公園未來展望，《綠皮書》認為，雖然疫情使大陸的主題公園遇到了停業、管控、在建項目停工等影響，但大陸對疫情的良好控制、國內經濟循環的政策支持，使得大陸成為全球最具活力的主題公園市場，大陸主題公園正在釋放巨大潛力。根據大陸官方對城市的發展規劃，大陸大型主題公園市場將進一步擴大。以北京環球度假區為例，目前開園部分僅為項目4平方公里整體規劃的一期部分，未來仍有2平方公里的地塊可以開發利用。