今年以來，市場陷入「危機模式」，股債市全面回檔、通膨預期升高帶動商品上漲、避險氣氛濃厚造成美元升值。然對於近期的俄烏危機，施羅德投信認為可能的結果會是市場反應逐漸鈍化，若戰事未再進一步擴大，利空對市場影響可望逐漸淡出。展望第二季，施羅德建議採用BEST策略。投資組合的核心部位為Bond(債券)，適度納入Energy(能源)，並逢低佈局Sustainability(永續股票)與Trend(多主題的趨勢股票)，逢低把握加碼好時機佈局環球多元資產。

施羅德因俄烏危機調高通膨預測，並下修經濟成長成長預期，但危機就是轉機，俄烏衝突下全球將迎來三大轉機，包括通膨觸頂、全球解封與漸進升息。施羅德投信觀察，推升通膨的原因將有機會逐步緩和，因此通膨可望於今年觸頂；隨著解封趨勢明確，補償性消費需求仍復甦可期，預估2022年經濟成長率仍可達3.7％，高於疫情前平均約3％的水準；主要央行可能採取漸進式升息，有助市場回穩。

轉機一，通膨觸頂。透視推升通膨的三大原因，部分將有機會逐步緩和。第一是供應鏈，隨著全球解封、供應鏈逐漸回歸正常可因而緩解；第二為原物料價格，施羅德認為物價雖會維持高檔，但年增率實已下滑；第三是結構性通膨，在經濟成長持續下，結構性通膨會較預期持久，但可望於今年觸頂。

轉機二，全球解封。以歐美國家為主的全球解封態勢明確，而自疫情以來，歐美國家民眾累積大量超額儲蓄，估計美國及歐洲目前超額儲蓄都有約2兆美元規模；此外，美國就業人口數據持續回升，已經相當接近疫情前水準，就業市場強勁之下，消費需求復甦可期。

轉機三，漸進升息。預期貨幣政策決策者需重新審視戰爭對成長與通膨的衝擊，全球主要央行可能採取漸進式升息，較溫和的升息也有助於市場回穩。而經驗顯示，聯準會首次升息後往往會是另一波漲勢的開端。