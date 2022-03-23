台新藥(6838)下午舉行法說會，旗下進展最快的眼科藥物APP13007好消息多，隨著大陸區域臨床開始收案，近期可望有里程碑金的認列。另外，2022年Q2完成美國3期臨床、Q3進行與FDA的Pre NDA meeting，計劃將在2023年首季完成美國505(B)2的申請，力拚在當年度Q4取得美國藥證。目前正和美國多家眼科專業藥廠做交流，待臨床數字取得增加籌碼後，才會來談美國的授權。

目前全球眼科藥物市場處於成長的階段，預期2019~2030全球眼科藥物市場可望成長2.2倍，大陸眼科藥市場將成長6倍。台新藥指出，全球眼科藥物成長關鍵除了有新一代藥物之外，眼科疾病發生、診斷都提高，醫療進術也在進步，保險給付也在擴大當中。

台新藥APP13007適用症為白內障手術術後疼痛及發炎，未來發展潛力還有葡萄膜炎及乾眼症等。台新藥指出，由主要療效指標來看，顯示APP13007減輕發炎和疼痛優於美國市售產品在3期臨床時的療效指標。

而在適用於轉移性乳癌，早期乳癌的TSY-0110，計劃將在2023年Q1進行歐洲送件(CTA)、Q2展開歐盟1期臨床。至於APP13002適應症為眼前各種感染症，包括細菌性結膜炎、角膜炎等等，將會尋找作夥伴，依合作對象展開研發工作及臨床試驗。