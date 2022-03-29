陳玉珍說明，她在審查交通部預算時就緊盯〈金沙之心〉自行車道優化工程案，強烈要求交通部公路總局應納入補助。（陳玉珍國會辦公室提供）

金門離島是騎鐵馬遊覽的好地方，沿途風光賞心悅目，立委陳玉珍針對〈金沙之心〉自行車道優化工程經費估需1300萬元，爭取交通部公路總局納入補助計畫中，讓鐵馬族和登島遊客有更優質的馳騁空間。

陳玉珍說明，她在審查交通部預算時就緊盯〈金沙之心〉自行車道優化工程案，強烈要求交通部公路總局應納入補助。該局上周再次召開補助案協調會議，金沙鎮長吳有家也親自跨海說明提案內容，最終評選委員會同意納入交通部的計畫補助，待金門縣政府彙整評選意見及辦理情形後，再另函通知核定補助經費。

金門縣府為推廣自行車漫遊及打造金門低碳島，去年向交通部公路總局提報3案，包括金沙之心自行車道優化工程、金門縣自行車道多元路網串聯優化工程、金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計畫，內容涵蓋全島自行車道路線的標誌號牌、安全解說設施優化升級、補給站建置以及部分路段完整連結、破損鋪面改善強化等項目。

其中，金門縣自行車道多元路網串聯優化工程及金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計畫順利獲得中央補助，金沙之心自行車道優化工程則因補助預算有限遭到延後補助辦理，立委陳玉珍獲知後，出面協調促成此案。

陳玉珍表示，金東的建設向來就比較落後於金西，本應該在中央補助上獲得更多協助，況且自行車道應整體規畫，不可能騎出金寧，到了金沙就出現中斷，如此在觀光推展上不但難以行銷，對金東發展也有不利的影響，期盼交通部公路總局能夠重視。