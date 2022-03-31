力拚2022年業務員人力要淨增加3,500人，中國人壽兵分四路搶人才，除了完全無經驗的「新秀」或「精英」方案外，亦針對國內1千大企業員工提出轉換跑道方案，同時亦對其他保險公司、保經代業務員招手，祭出「領航」方案，最高財務補助達397萬元。

新冠肺炎疫情及人際隔離政策，的確衝擊到許多業務人員的生計，據壽險公會統計，2021年壽險業登錄業務員人數掉到38萬7,967人，年減8,257人，其中壽險公司登錄業務員人數去年少了4,797人，大部分壽險公司業務員人數都有些許減少，僅國泰人壽及中國人壽的登錄業務員人數是正成長，國壽增加709人、中壽增2,160人。

中壽今年打算再接再勵，除了已先宣布與新安東京海上產險結盟，擴大自家業務員可行銷的商品範圍，從壽險保單擴大到產險外，亦推出四大招募方案，且提供新加入業務員財務補助，協助其「存活」及適應。

首先是完全無經驗、但對保險工作有興趣者，只要高中職以上學歷、20～55歲之間、取得保險證照，可加入中壽「新秀」專案，最高財務補助17.5萬元，這方案因為考核門檻較低，適合有意試水溫者。

但若極有雄心壯志者可以選「精英」方案，與新秀方案同條件，但因為要求達成的門檻等較高，且是朝培育主管方向發展，有15個月的財務補助，最高38萬元加一台iPad。

若目前是國內千大企業的員工或公務員、軍人，年薪在60萬元以上，中壽祭出「千大」專案，提供最高50.5萬元的財務補助，且有機會快速晉升中階主管。

對於目前已是壽險業務員，中壽用來挖角的「領航」專案，財務補助36萬～397萬元不等，主要是要發展組織，即要能招募新血、建立自己的業務團隊等。