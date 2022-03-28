安卓 （Android）手機用戶注意了，資安機構「Dr.Web」日前發布報告，指出Google Play商店被發現又有多款App藏有木馬程式，竊取用戶個資，利用訂閱制的儲值帳戶竊取金錢，且App的種類擴及照片編輯、導航、投資等，下載次數已高達50萬人次。

資安機構「Dr.Web」報告指出，這次藏有木馬程式的App包括女生最愛的照片編輯軟體、主題工具，甚至導航軟體、投資工具的App都有問題，當用戶下載了藏有木馬程式的App後，會要求用戶輸入電話號碼等個資，設定儲值帳戶，騙取訂閱高額訂閱費，從中竊取金錢。

Google Play商店中多款App藏有木馬程式，竊取用戶金錢。（圖/Dr.Web）

而這些有木馬程式的App為「Morph Faces」、「Adam Photo Pro」、「Advice Photo Power」、「Up Your Mobile」、「Launcher iOS 15」、Top Navigation」等，其中3D 導航軟體「Top Navigation」高達50萬人下載，相片編輯軟體「Advice Photo Power」則有10萬人下載，這些App透過訂閱詐騙授權或移除廣告的費用，但卻沒有提供相對的服務。

更可怕的是，WhatsApp功能模組「GBWhatsApp」、「WhatsApp Plus」不僅會竊取個資詐騙，還能遠端操控用戶的手機下載惡意程式。目前這些App大多已被下架，提醒民眾不要從不安全的的來源下載，下載App前一定要謹慎閱讀用戶評論避免受害。