晶片短缺 豐田3月再次減產 22:442022/03/15 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐田汽車日前將第二季國內生產目標大砍20％後，15日基於晶片短缺，再次調降3月國內汽車產能。豐田表示，自3月22日起，日本一座組裝廠的一條生產線將暫時停工8日，直至月底。發言人表示，1.4萬輛Noah和Voxy小型貨車生產將受影響。 全台首批香莢蘭成空包彈減產3、4成 屏東佳冬高農研發「它」解危 供應商遭網攻 豐田日本工廠3/1全線停產 #晶片短缺 #豐田 #減產 #豐田汽車 #生產目標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新車缺口再擴大 波及國產車 04:102022/03/15 財經要聞 豐田零件供應商遭網攻全面停工一天 將於3／2復工 17:262022/03/01 國際 台南芒果酥花 農友憂恐減產 04:102022/03/03 地方新聞 豐田汽車 3/2恢復國內所有工廠生產 16:112022/03/01 財經 戰事波及 汽車業陷新斷供危機 04:102022/03/05 全球財經 發改委：今年重點解決晶片荒 04:102022/03/08 產業特刊 春雨東莞減產、中貿出貨改港口 04:102022/03/15 財經要聞 《國際產業》日圓大貶無感 傳豐田4月減產2成 12:092022/03/11 財經 《國際產業》生產目標大砍4成 Lucid盤後暴跌14.5％ 15:062022/03/01 財經 和泰汽車上市豐田COASTER中型巴士六期新車 15:302022/03/11 財經 竹縣友善校園宣導 當個聰明網路族 04:102022/02/18 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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