豐田汽車日前將第二季國內生產目標大砍20％後，15日基於晶片短缺，再次調降3月國內汽車產能。豐田表示，自3月22日起，日本一座組裝廠的一條生產線將暫時停工8日，直至月底。發言人表示，1.4萬輛Noah和Voxy小型貨車生產將受影響。