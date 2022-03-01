電動車新創公司Lucid Group將今年的生產預測大砍多達40%，受此打擊，周一盤後股價暴跌14.49%，報24.78美元，扭轉了稍早前在一段交易時段的大漲9.98%。

該公司周一宣布其電動車生產目標由最初預估的20000輛下修至介於12000～14000輛，稱供應鏈緊缺和零組件品質問題是調降生產目標的主要原因。

Lucid執行長Peter Rawlinson在聲明中表示，這反映出我們在供應鏈和物流方面遇到極大的挑戰，以及我們在提供最佳品質的產品方面絕不妥協，基於我們在技術上的領先地位，以及市場對我們電動車的需求強勁，我們對未來抓住巨大機遇的能力仍然充滿信心。

Rawlinson在財報發布後的投資人會議上表示，問題主要與玻璃和地毯這類零件有關，而非全球揮之不去的半導體晶片短缺。公司擁有大約250家供應商，出現問題的只是其中一小部分供應商。

Lucid第一款電動車取名為Lucid Air Dream Edition，售價為16.9萬美元。自去年秋季開始投產以來，其位於亞利桑那州的新廠生已經生產400多輛。該公司周一宣布此款電動車的交車數已經達到300多輛，其中去年第四季就占了125輛。

執行長Rawlinson表示，公司的第二款、名為Gravity的電動休旅車，其推出時間將從2023年延後至2024上半年，主要是為了讓新產品更加完善，同時給Air Dream Edition多一些實踐最佳銷售策略的時間。

此外，Lucid公布第四季業績，該季營收為2640萬美元，虧損達10億美元。2021年全年虧損48億美元。

該公司表示，現在客戶訂車數已經超過2.5萬輛，較去年11月公布的1.7萬輛成長，潛在銷售額超過24億美元。

Lucid亦證實將在沙烏地阿拉伯打造公司的第一座國外組裝廠，執行長Rawlinson表示，這座新廠預計於2025年投產，最大產能估將達到15萬輛。