俄烏戰火推升原油價格，帶動汽油價格飆漲，電動車買氣再升溫，為降低長期性高油價影響，消費者「棄油轉電」，全球車市電動車換車意願大幅提升。今早國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)等ETF股價上揚逾2個百分點。

永豐投信指出，這波高油趨勢有助電動車普及加速，搭載自駕功能與智慧運用的智能車更受到市場追捧，產業鏈加速佈建發展，台廠相關供應鏈持續受惠，永豐智能車供應鏈ETF(00901)為唯一鎖定台灣智能車供應鏈概念股投資的台股ETF，近期市場波動加大期間，提供長線投資人逢低佈局投資機會。

電動車款推陳出新，台廠切入電動車發展踴躍，代工大廠鴻海是積極投入者，今年10月將推出的Model C，具備高性能、長續航的低價電動休旅，目前鴻海電動車系統中，台灣供應鏈占比約65％，目標在2024年將占比拉升至90％，永豐投信表示，電動車從過往能源轉型的交通工具，加入智慧化運用，更將使得資通訊產業全方位轉型，鴻海等國內廠商積極推動國內電動車供應鏈自主設計與研發實力，帶動整體智能電動車產業鏈全面受惠。

永豐投信說明，除了能源轉型運用、電動車智能化，智能車發展強化安全需求，美國交通安全局3月發表汽車乘客保護規定，未來可以製造不具備方向盤的汽車，監管機關先力求修法，完善自動駕駛體制，包括：自動駕駛車輛所需搭載的鏡頭、雷達、光達，車用晶片需求數量都顯著提升，在電動智能車轉型趨勢更加明確下，台灣產業鏈受惠強大成長動能。