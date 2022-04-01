3月俄烏衝突進展反覆及聯準會（Fed）正式啟動升息循環，國際資產價格表現漲跌互見，觀察當月海外股票ETF及債券ETF表現，股票ETF前十強以科技型占最大宗，及通膨壓力未解，具抗通膨且基本面強健的美國地產ETF，也獲青睞躍居榜上，債券ETF前十強漲幅普遍在2％以上，上榜類型包括科技債、電信債F、能源債和A級公司債等。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，根據日前公布的標普凱斯席勒房價指數顯示，今年1月全美平均房價年增19.2％，優於前一個月的18.9％年增幅，今年1月美國房市庫存也創1999年全美房地產經紀人協會有數據以來的最低紀錄，房市仍呈現供不應求的狀況。後市在需求面熱絡下，及通膨壓力仍在，擁有穩定配息與抗通膨特性的REITs，料續獲得青睞，有助美國房市多頭行情延續。

科技創新趨勢的引領以及大眾生活對於通訊網路、雲端儲存的需求增加，包括電塔、雲端資料中心平台等科技型REITs成長空間可期，建議不妨伺機透過美國地產ETF來布局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡通膨趨勢下帶來的投組波動。

群益15年IG科技債ETF（00723B）經理人張菁惠指出，在科技創新趨勢不斷下，包括雲端技術、通訊裝置、物聯網、AI等技術及產品持續發展，產業成長動能依舊可期，加上大型科技公司的信用狀況與財務狀況仍佳，若想掌握科技產業投資機會，又希望能滿足投組波動管理，可考慮科技債ETF布局，一舉滿足產業投資、風險控管、收益來源等多重需求。