俄烏戰事是2022年首隻突襲市場的黑天鵝，然戰事中卻也引出新商機。法人觀察，近期在烏克蘭傳統的電信設備遭到俄軍攻擊破壞後，卻未對該國通訊造成極大妨礙，主要因SpaceX提供的星鏈(Starlink)低軌衛星網路搭上5G行動通訊，及時避免網路通訊遭受中斷而得以持續對外聯繫，這也象徵新的通訊時代來臨，科技的進展飛速，軟硬設備已從過往厚重、傳輸異常延遲等，轉向輕薄化、可攜化、低延遲，增添在戰事及災害中的靈活力，也讓科技更迭掀起的高速網路通訊議題再度浮上檯面。

台股掛牌的5G相關ETF目前有4檔，分別為元大全球未來通訊(00861)、國泰台灣5G+(00881)、元大未來關鍵科技(00876)、FH中國5G(00877)等。

今年邁入全球5G商轉第3年，目前全球已有超過200個5G網路商轉，5G連接更超過6億個終端裝置且行動數據在過去1年也增逾4成。根據經濟部工業局統計，2021年5G產值已超過新台幣1.69兆元。雖然疫情稍微打亂了全球經濟發展，但卻也帶動新型態的通訊網路應用破土而出，尤其5G具備高速率、低延遲、大連結等特性，全面加速物聯網（IoT）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）的進展，並拓展更多元的商業應用，如優化AR、VR的使用者體驗，近年更加速實現「元宇宙」（metaverse）願景，衍伸出的虛實融合新科技商機都將持續推升5G產業及供應鏈前景。

國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，想掌握5G應用與布局衛星通訊商機，投資不用捨近求遠，台灣許多科技大廠已躍居全球相關供應鏈要角，近期市場更捎來護國神山台積電憑藉先進製程擠下三星(Samsung)，拿下了蘋果(Apple)全部的5G射頻晶片訂單；此外，蘋果本(3)月推出首款平價5G iPhone等系列新品，鴻海因跨足其所有新品組裝，有望成為最大贏家，支撐淡季業績不淡。

法人認為，若想投資正港的台灣5G關鍵供應廠，可留意「臺灣5G+通訊指數」表現，該指數除了不僅包含了台灣半導體產業的龍頭，如台積電、聯發科、聯電等「護國群山」之外，同時也還納入像鴻海、廣達、和碩等「台灣電動車產業鏈」概念股，及穩懋、台光電等「低軌衛星」概念股。觀察該指數近5次跌破半年線(120MA)後的3個月、6個月皆呈現揚勢，即便歷經疫情、通膨高漲等隱憂，6個月後仍有最高逾12%的漲幅，而近期指數跌破半年線且落在年線下方，是逢低切入等待翻揚的時機。