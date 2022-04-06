台灣新冠疫情又爆，自3月24日起連日確診破百，最近7天每日新增確診240多例，醫療量能面臨嚴重考驗。醫界普遍認為台灣應購足100萬份新冠口服藥物才能度過本次疫情，但指揮中心已經明確表示，買不到。

與此同時，美國拜登政府6日宣布，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤等技術援助，總費用是9500萬美元（約27.3億美元），這也是拜登政府第三次對台軍售；但台灣現在最需要的是美國的新冠口服藥物，而非美國武器。

由於確診人數劇增，為維持醫院重症收治量能，指揮中心已考慮輕症居家觀察的可行性；但輕症居家觀察或治療最需要的口服藥物，目前卻不足。

1月24日，台灣才首度引進美國默沙東藥廠治療新冠肺炎的口服藥Molnupiravir，雖然只有3200人份，但已經是亞洲除了南韓之外，第二個擁有這項藥物的國家，可見新冠口服藥的不易取得。另一種新冠口服藥是美國輝瑞的Paxlovid，台灣於今年1月份已簽2萬份訂單，但只能分批進口。

由於全球新冠疫爆，口服藥物特別稀缺，輝瑞原計畫在今年底之前生產1.2億人份的Paxlovid，但上半年僅有3千萬人份的產量；而美日英等國都在搶貨，其中，拜登政府已簽約採購2千萬人份，上半年預計採購1千萬人份；英國則訂購27萬人份。

因此，當醫界普遍認為，台灣必須採購100萬人份口服藥才能因應這一波疫情及未來的邊境開放，但指揮中心早己明確表示，買不到。

3月3日，中央防疫指揮官陳時中即表示，100萬份抗病毒藥物，短時間應該都不會有，因為亞洲各國疫情都非常嚴重，供應商會視疫情提供相關藥物。

在這種情況下，美方若要展現美台友好，首先應該提供台灣相對充裕的新冠口服藥。

但在過去一年的美中外交疫苗戰中，美國對台灣的防疫支持並不強。就在去年5月台灣新冠疫爆後，5月26日上午，時任美國AIT處長酈英傑公開說，台灣確診人數「是全世界最低的幾個地方」，疫苗援台還要再討論；不久後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開表示，樂見上海復星提供疫苗（BNT）給台灣。

接著下來美方的反應就非常戲劇化：先是6月6日美國國會議員搭軍機首度公開降落台北松山機場，宣布美國要捐莫德納給台灣，蔡總統接見重申中美友好；接著美方又加快疫苗捐贈速度、增加捐贈數量。可以說，在台灣的疫苗獲取過程中，先有了中國的開禁，才有了美國的開禁。

還有去年11月11日，美國國務卿布林肯召開首場防疫部長視訊會議，邀請中國駐美大使秦剛，卻未邀台灣；稍早的10月27日，他卻說：「儘管我們可以從台灣對新冠大流行的世界級反應中學到很多東西，但台灣沒有參加世界衛生大會。」

因此，當拜登決定出售武器協助台灣抵抗中共犯台之際，是否也應出售台灣抗疫急需的口服藥物，特別是當國軍目前已經出現確診案例。