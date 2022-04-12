台北市政府再添1例！稍早傳出工務局新建處1人染疫，加上今天的1例產發局員工，北市府已累計2例。

衛生局證實，這例是6樓南區的工務局新建處人員，5點多接到通知，就立即請6樓工作人員暫時不要移動到其他樓層，將會盡快發放快篩劑、辦公室清消。