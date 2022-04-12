台北市政府再添1例！稍早傳出工務局新建處1人染疫，加上今天的1例產發局員工，北市府已累計2例。

衛生局證實，這例是6樓南區的工務局新建處人員，5點多接到通知，就立即請6樓工作人員暫時不要移動到其他樓層，將會盡快發放快篩劑、辦公室清消。

本土Omicron狂燒！羅一鈞曝：半數以上有這2大症狀
這縣市一夜變色！最新確診地圖曝光 新北數字驚人
#6樓 #工務局 #北市府 #染疫 #新建