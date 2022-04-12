北市府再＋1 工務局人員染疫6樓清消快篩 19:122022/04/12 中時 黃可昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6樓新工處1人員確診。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府再添1例！稍早傳出工務局新建處1人染疫，加上今天的1例產發局員工，北市府已累計2例。 衛生局證實，這例是6樓南區的工務局新建處人員，5點多接到通知，就立即請6樓工作人員暫時不要移動到其他樓層，將會盡快發放快篩劑、辦公室清消。 本土Omicron狂燒！羅一鈞曝：半數以上有這2大症狀 這縣市一夜變色！最新確診地圖曝光 新北數字驚人 #6樓 #工務局 #北市府 #染疫 #新建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 送藥到府納入「健康益友App」新北300間藥局先行 13:312022/04/12 生活 桃園＋53足跡曝 好市多、蝦皮店到店、麥當勞上榜 16:042022/04/12 生活 台南＋8 疫情燒進菸廠 染疫員工CT值11.6 16:102022/04/12 生活 疫情升溫 澎縣府14日啟動臨時聯合服務中心 15:052022/04/12 生活 桃園龍山國小爆6生確診感染源不明 1300師生急採檢 16:372022/04/12 生活 蘭州大學系統預測：上海疫情5月初受控 累計逾30萬人染疫 16:052022/04/12 兩岸 地方期待已久 市道176線麻佳路段菜寮橋拓寬5月動工 12:212022/04/12 寶島 本土疫情襲擊國軍 74官兵染疫 04:102022/04/12 生活新聞 彰縣府重啟單一窗口洽公 民眾須出示小黃卡或快篩陰性 12:242022/04/12 生活 打炒房奏效 首季看屋潮跌破20組 04:102022/04/12 產業特刊 台中＋26 東勢校園群聚續燒 足跡遍及高鐵、好市多、一中街 17:032022/04/12 生活 苗栗＋3 超商女店員確診 縣府急發322封簡訊 14:502022/04/12 生活 前鳳凰衛視記者張劭斌 接任新北市副發言人 14:522022/04/12 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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