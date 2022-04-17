近期疫情爆發，單日確診總數屢創新高，更有2歲幼兒確診重症，基隆市許多家長憂心孩子上學有風險，盼市府能在幼兒疫苗尚未進入我國前，即刻起在校園實施普篩。對此，市府回應，已提計畫待中央核定、配發快篩試劑。

基隆市民今日中午前往市府大門，向市長林右昌喊話，盼本市國中小及幼兒園優先進行普篩，由學校統籌、配發給每位學童快篩試劑。陳姓男子表示，家有2小分別就讀小學及幼兒園，他提及，雖然孩子就讀的學校還沒有師生染疫，但身邊親戚、朋友，以及鄰近其他校園紛紛傳出確診案例，且陸續停課，擔心疫情持續延燒，盼市府能未雨綢繆。

陳男指出，近日陸續有幼兒確診重症，心裡很有感觸，不希望自己的小孩成為下一個犧牲品，盼盡速在校園實施普篩；另一名白姓女子也育有2子女，擔心小孩在幼稚園染疫，回家交叉感染給僅有5個月大的幼童，希望市府能有因應作為。

市議員參選人施偉政說，除了希望市府立即在本市校園全面實施普篩，讓教學環境維持在安全狀態外，他也提及，未來若學童篩檢確診進行居家隔離，陪同的照護者能受到勞基法及特殊傳染病條例保障，包括雇主不得扣薪、處分，減低家長疑慮及負擔。

對此，市府日前已提出相關計畫，林右昌提及，依Omicron的特性，確診發病時間平均3至4天，若要做校園健康管理監測，初步設定1周1到2次。基隆市政府發言人沈詠珮表示，相關發放、執行細解已和教育處及校園長討論，三方皆達成共識，目前還等中央核定、配發快篩試劑。