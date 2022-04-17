瑞芳警分局1名警官昨天確診，分局通知密切接觸者快篩後有3人陽性，經PCR核酸檢測，今天上午2名警官確診，晚間再增1名警員染疫，另有1名警員快篩陰性，採檢後也確診，累計已有5人染疫。

相關人員指出，新北市警察局瑞芳分局1名警官昨天中午因喉嚨不適，自行前往醫院就診快篩後陽性，經PCR檢測確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），個案已返家進行自主居家照護，分局接獲通報，立即通知密切接觸者及同樓層辦公室人員快篩。

昨天晚間另有2名警官和1名警員回報快篩陽性，經PCR採檢後3人都染疫，另1名與確診者同寢室被匡列居家隔離警員，原先快篩為陰性，之後PCR採檢也確診，瑞芳警分局累計已有5人染疫，都是同辦公室或同寢室的密切接觸者。

瑞芳警分局表示，警局已啟動包括異地辦公及人員分流等相關應變機制，也針對分局辦公處所及設備等處清消，並強調勤務運作無虞，不會有治安空窗，請民眾安心。

此外，瑞芳警分局澳底派出所中午在貢寮區仁愛路逮捕竊盜通緝犯50多歲李姓男子，經快篩後呈現陽性，員警隨後穿戴全套防護裝備，戒護李男搭防疫救護車至醫院採檢，晚間報告出爐李男確診。

警方表示，經請示基隆地檢署後改視訊偵訊，不須解送地檢署，至於偵辦此案因而接觸李男的3名警員列為居家隔離，警方也會持續關心同仁身心健康狀況。（編輯：管中維）1110417