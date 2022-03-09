台股今天深反彈，最高來到17072點，大漲247點，重返萬七大關，航運與電子股聯電、ABF載板三雄扮要角。法人表示，國際政經變數未緩，台股區間震盪仍劇烈，美聯準會（Fed）可能加速升息腳步，利空陰霾未除。

俄羅斯入侵烏克蘭戰況延燒，加上英美宣布禁止俄羅斯石油進口，美股多數續挫，台股今天跌深反彈，傳產股航運、橡膠、塑膠、電器電纜領軍，電子權值股聯電、台達電、日月光投控走堅，台股盤中最高來到17072.74點，大漲247.49點，盤中維持反彈走勢。

到10點37分，台股加權股價指數來到17061點，上漲236點，漲幅1.4%，成交值來到新台幣1657.06億元，盤中電子股成交值占比約48.5%，航運股成交值占比30%。

晶圓代工龍頭台積電盤中最高來到573元，漲10元，漲幅1.78%，聯發科小漲0.62%，鴻海守平盤101.5元、聯電上漲4.43%，ABF載板三雄欣興、南電、景碩走堅，航運股盤中漲4%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天屬於破年線後跌深反彈，目前均線除了年線向上角度相對陡外，其他均線均下彎，台股須看短期能否站上年線，若無法站上，大盤下降趨勢不變。

黃國偉分析，牽動台股走勢下跌的理由並未和緩，包括俄羅斯與烏克蘭戰事延燒，歐美再祭新一波經濟和金融制裁，台股下檔支撐可看去年10月波段低點約16162點，若國際政經變數未緩，台股區間震盪幅度仍劇烈。

黃國偉並指出，下週美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開會議並公布結果，若俄烏戰事僵持、國際原物料價格飆漲、通貨膨脹壓力居高不下，聯準會（Fed）可能加速升息腳步，利空陰霾未除。（編輯：張均懋）1110309