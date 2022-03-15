受國際情勢不穩、通膨壓力大等利空因素影響，近期全球股市都出現震盪，外資也持續從台股撤出避險，昨（14日）外資再度賣超161億，不過仍有部分個股受到外資青睞，獲得連續買超布局，其共通點即擁有高殖利率特性，包括長榮、陽明、友達及群創等熱門股。

【1】聚焦高殖利率股 外資移情別戀 轉愛17金釵

從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭至今，引發全球股市重挫並波動劇烈，外資持續撤出台股，合計12個交易日外資累計賣超台股達3,650億元，但外資仍然有看好買進的個股。台股分析師建議，外資逆勢買超布局的個股以圍繞高現金殖利率題材為核心，近期上市櫃公司的股利政策將是多方力挺台股的關鍵。

【2】外資大拋售，散戶狂撿貨！ 台積股東數 衝115萬戶新高

台積電近2個多月來，因零股交投熱絡等因素，帶動股東人數持續攀升，最新統計，至3月11日止，台積電股東人數一舉超越115萬戶大關，再度改寫歷史高峰。依去年台積電股東數飆破百萬人的同時，大戶數跟著下降，股價也來到相對低點，未來若籌碼重新沉澱，股價有機會再展開一波攻勢。

【3】科技廠停工一周 產能調度受考驗

疫情連環爆，深圳、廣東擴大封城，近60家台商科技廠14日公告配合地方政府防疫措施將停工一周。多數業者表示，初步評估影響不大，會從他廠調度產能或出貨因應，並待政府後續通知。最擔心的是萬一擴大範圍或更長時間的封城，那對整個供應鏈的影響就非同小可。

【4】新聞幕後－303大停電 引爆工總茶壺裡的風暴

工總理事長王文淵怒辭、秘書長蔡練生重砲反擊，工總理事長與秘書長公開撕破臉，可說是工業團體史上的頭一遭。

【5】14檔電力概念股 資金避風港

303大停電後，民營新桃電廠14日驚傳火警，國內電力供應令人憂心忡忡，再加上俄烏戰爭延續，推升國際油價，市場寄望替代能源，資金再聚焦離岸風電、重電等相關概念股，中興電（1513）衝漲停領軍，華城（1519）、亞力（1514）等14檔均收紅，大盤震盪之際成資金避風港。