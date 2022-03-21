俄烏衝突持續超過兩周，雙方談判進度仍陷膠著，地緣政治風險疊加聯準會（Fed）鷹派言論頻傳，連帶使美股三大指數今年以來表現盡墨，臺灣加權股價指數亦從今年高點拉回超過千點。不過從歷史經驗觀之，因為戰爭帶來的修正，反而是定期定額投資的絕佳時點。元大台股系列基金近三年定期定額報酬率平均達44.25％，正是投資人近期逢低加碼的絕佳選擇。元大投信指出戰爭爆發初期通常伴隨股市劇烈波動，市場底部難以推估，此時適合以定期定額方式持續布局優質標的，透過黑天鵝事件降低成本，投資在相對低點，待戰事告一段落，市場消化利空消息後，股市將重回成長軌道，低點累積的單位數將有機會獲得可觀報酬。元大投信台股研究團隊表示，在歷次戰爭時期進場定期定額台灣加權股價指數三年均獲雙位數報酬，包含2001/10/7阿富汗戰爭、2003/3/20伊拉克戰爭、2014/2/13克里米亞戰爭，定期定額三年報酬率分別達21.40％、17.97％、14.73％。正逢俄烏戰爭期間，投資人可以藉由定期定額優質台股基金掌握未來反彈契機。

元大投信台股研究團隊進一步表示，元大台股系列基金投資策略各有獨到之處，包含聚焦高成長股的元大2001基金、鎖定景氣循環向上的元大新主流基金或布局電子績優股的元大高科技基金，在市場修正期藉由扎實的基本面研究與行腳式投資，逢低布局價值被錯殺的績優股，建議投資人可考慮同時定期定額兩檔以上台股基金，掌握不同題材投資機會，有望在市場氣氛轉趨樂觀時收穫滿滿。根據國發會最新數據顯示，台灣PMI已連續20個月呈現擴張，不論是傳產或是電子廠商均呈現穩健復甦，整體企業獲利有望持續成長，台股預料短震長多，有意逢低布局的投資人可以透過「元大基金先生App」進行定期定額申購，不僅能夠線上即時完成設定，還能享有精選台股系列基金2022年全年定期定額手續費優惠，更有日日扣、低點加碼和自動停利等便利功能，協助投資人在市場劇烈波動時，有效規畫更縝密的定期定額投資計畫。