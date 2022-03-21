上週貨櫃三雄陸續公布財報以及備受關注的股利政策，若以近期股價計算，長榮、陽明殖利率皆超過15%，萬海則約有6%，不過主力大戶卻有趁利多出貨的跡象，根據最新資料顯示，上週貨櫃三雄小股東人數都有增加，但持有400張以上大戶的持有張數則減少，網友直言，大戶跳船、小股東變多，難怪股價會往下。

長榮上週出其不意大動作宣布減資6成，將退還股東每股6元，加上配發現金股利18元，合計每股配發24元，宣布減資市場不買單，台驊公布在3月16日出清剩下2000張長榮持股，大賺2.06億，每股平均價格151.31元，長榮上週股價跌幅達11.88%。根據最新資料顯示，長榮400張以上大戶減少3人，張數減少1.2368萬張，千張大戶減少4人，減少張數1.1818萬張；反倒小股東人數持續增加，從前1週的42.14萬人增加至上週的43.25萬人。

至於陽明部分，宣布終結連續10年零股利的情況將配發20元，上週股價在貨櫃三雄股價表現中最為強勢，漲幅3.59%，小股東人數從前1週的33.83萬人增加至35.1萬人。值得關注的是，持有陽明400張以上大戶雖然增加7人，不過持有張數也下降，從前1週的216.3萬張減少至上週的213.91萬張。

萬海股利政策擬配息12元，包含現金股利10.5元、股票股利1.5元，在貨櫃三雄中配息率相對低，現金殖利率約6%，上週股價跌幅6.86%。萬海小股東人數1週增加3249人至11.7572萬人，不過400張以上的大戶也減少6人，持股減少張數達6843張。

網友紛紛表示「去年超級航運周開始大跌，今年又重演，韭菜割不完」「台驊都離席了，散戶還在玩」、「小股東怎麼越洗越多？」、「 結果大股東都被洗掉了」、「大戶領股利稅金不划算減少合理，之後會再買回來」、「散戶接手，主力洗出去，下一波散戶當道」、「小股東變多股價就是往下」。