立委高嘉瑜2020年財產申報披露持有21張台積電，選股的精準眼光更被大讚「立院股神」。根據最新申報內容，高嘉瑜手中21張台積電去年砍到僅剩2張，且還買進航運股陽明、萬海，以及春源、大成鋼等鋼鐵股，這番操作也讓股板網友驚呼，「選股超強，還說自己新手」、「港湖女股神嘉瑜」。

高嘉瑜前年財產申掀起各界討論，除了名下2筆建物、4筆土地掀起炒房爭議外，她持有21張的台積電，也讓不少人為她選股的眼光讚嘆不已；此外，不只台積電，高嘉瑜也持有紡織大廠如興、面板大廠群創和金控業元大金等股票。

廉政署23日公布184期廉政專刊，根據高嘉瑜財產申報內容顯示，2021年持有股數大幅攀升，以面值計算，有價證券從前年約100萬升至約345萬。

有價證券方面，高嘉瑜原本前年持有21張台積電，去年已經砍到僅剩2張，改為買進熱門的航運股及鋼鐵股，持有陽明、萬海和台驊等航運類股約35張，中鋼、大成鋼、官田鋼等鋼鐵類股則持有超過百張；除此之外，也持有晶心科、力積電等股票。

至於2020年披露的2筆建物、4筆土地，已經都不在高嘉瑜名下，不過在去年6月中旬買進一間台北市內湖區舊宗段房屋，價值3200萬元，全部持份面積為107.82平方公尺（換算約32.61坪），貸款2624萬元，約8成。

高嘉瑜曾在受訪時表示，不懂股票的人才會去買台積電，畢竟在台灣很有名，更有護國神山之稱，新手不知道要買什麼就會選台積電。而網友看到高嘉瑜這次在股市的驚人操作，紛紛驚呼根本不像新手，「先靠台積，轉行當水手鋼鐵人，這操作有點猛」、「真的靠實力賺錢欸」、「好強」、「選股超強，還說自己新手」、「比我強太多了」、「魚魚真的投資高手」、「賺爛了」、「這真的很厲害」、「枕頭可以換了吧」、「阿姨我不想努力惹」、「阿姨，我不想努力了」、「鋼鐵阿姨」、「港湖女股神嘉瑜」。