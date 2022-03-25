長榮3月15日出其不意大動作宣布減資6成，將退還股東每股6元，加上配發現金股利18元，合計每股配發24元，但股東對於長榮的舉動顯然不買單，長榮股價在宣布減資後跌跌不休，從前高171元大幅拉回。針對外界疑慮，長榮集團創辦人張榮發長子張國華昨日接受《工商時報》採訪時特別澄清，強調減資單純就是帳上現金很多，手頭上有錢就退還給股東，但今(25)日長榮股價繼續往下殺，跌幅超過4%最低來到133元，從波段最高點171元計算，跌幅逼近3成，引發股民熱議，直言賺得多可以發股利，或是買回庫藏股護股價，認為長榮根本快被自己人玩死了。

張國華接受採訪時表示，減資案是經過全盤性的考量，單純就是帳上現金很多，把錢退還給股東，強調長榮2021年第三季結算財報後就一直有這個想法，只是剛好選到這個時間點宣布，他還說「兩年前叫我減資我還沒錢減資」，這次減資6成，因一次到位比分批進行還更有效率。

外界質疑長榮減資背後原因是為爭奪經營權，張國華則說，近年來市場上不實預測過多，現金減資6成不是為了自己，大家股權都一樣，減資也是大家一起減；針對市場認為減資案可能不會過關的說法，張國華強調，現金減資案需在股東會上取得超過5成股東同意，以目前股權結構來說，要通過應該沒有問題。

網友紛紛表示，「長榮快被自己人玩死了」、「錢太多執行買回庫藏股不就好了，又可以護股價」、「就是要給大股東，不是要給各位小韭菜們」、「賺得多你可以發股利，不是用減資」、「爭經營權還想順便割韭菜，很會」、「錢太多不會發股利？ 」、「看市場上股價反應就是對你這鳥操作有疑慮」。

也有網友認為，「減資就單純不想繳稅而已吧」、「說穿的..升息年就是不想多付利息跟多繳稅」、「運價開始下跌，基本面先顧吧」、「做波段的大戶炒殖利率行情，公布完就獲利了結」。