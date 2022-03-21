小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。聯準會決議升息，歐美股市強勢反彈，激勵台股上漲，加上融資回補大戲登場，台股季底作帳行情可期，專家看好金融、資產、鋼鐵、線纜及航運等族群是大盤力拚月K線翻紅的重要關鍵。

【1】融券回補大戲登場 季底作帳行情可期

台股2021年獲利挑戰新高，搭配融券回補大戲登場，季底作帳行情可期，投資專家看美股升息底定，季底倒數作帳持續，指數上檔看頸線17,633到17,700點，季底最後十個營業日，盤勢拚月K線翻紅，看好金融、資產、鋼鐵、線纜、航運、IC載板、IC設計、車用電子等題材類股。

【2】17檔外資回頭抱 出運

美國FOMC會議掃除了市場猜測，激勵美股反彈，順應此一趨勢，持續在台股調整部位的外資法人也回心轉意，成為升息定案後股市最受矚目的新發展。綜合市場專家的意見認為，外資賣超踩煞車並出現回頭跡象，投資人此時可留意外資積極回補，且營運展望正向的個股，包括中鋼、中信金、華邦電等17檔，可望脫穎而出。

【3】法人卡位季底作帳行情 2大族群 資金大回補

中央銀行跟進美國聯準會腳步，宣布升息，專家指出，升息對於金融股獲利，具挹注之效，而金融股與殖利率的相關係數高達0.8，因此，金融股與高殖利率股，成兩大優勢族群。

【4】16檔董總大買自家股

台股2月籠罩在美國升息及俄烏戰火兩大黑天鵝，加權指數在高檔震盪盤軟，不少公司個股持續出現拉回，然而在市場面臨調節壓力下，上市櫃公司董事長、總經理及重要經理人積極加碼自家股票，相當受到關注，包括健喬（4114）協理林祐瑜加碼400張最受矚目，另正文（4906）董事長陳鴻文、臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳各敲進335張及200張。

【5】土建融全面升息2.05％起跳

金融圈人士透露，中央銀行17日宣布升息1碼後，在所有企金放款中首要緊盯上土建融放款，央行官員已在非正式場合向金融業者表態：「新作土建融案的利率要拉高」。先前央行透過金檢等方式，已向金融業者傳達土建融利率至少1.8％起跳，業界人士指出，隨央行升息且授意銀行「足額反映」，未來銀行土建融新案起跳價將直接超過2％，以2.05％為地板價，建商成本勢必再增加。