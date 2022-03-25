美國新申請失業救濟金人數來到紀錄低點，美股在科技股領軍下，四大指數全數收紅，其中，費城半導體指數飆升逾5%，創2月15日以來最大單日漲幅。今日台股開高走低後又見拉回，盤中震盪逾110點，不過由於量能增溫，全天成交量有機會衝破3千億元大關，預期會是本周最大量。目前籌碼面仍是台股關鍵，須留意上檔季線反壓，預期近日指數在月、季線間震盪，短線可以以5日線為操作依據。

權值股士氣低迷，今跌多漲少。台積電(2330)開高6元，股價最高達598元；聯電(2303)今早因買單拉抬而翻紅。聯發科(2454)股價小跌，股王矽力-KY(6415)早盤後翻黑跌逾2%，股后信驊(5274)目前跌至1.8%；鴻海(2317)拉回至平盤，大立光(3008)於平盤附近遊走、目前呈現小漲。儘管指數短線嘗試探高企圖仍積極，惟上檔季線蓋頭下，多數權值股走勢漸顯蹣跚。

投信作帳行情積極下，中小型題材股蠢蠢欲動，低軌衛星再度熱炒，台揚(2314)、新復興(4909)攻上漲停，耀登(3138)直逼漲停，建漢(3062)大漲逾8%，其餘如正文(4906)、明泰(3380)、昇達科(3491)、合勤控(3704)等全數走揚。

航運股今持續偏弱整理，陽明(2609)、長榮(2603)暫跌逾3%，陽明摜破月線，萬海(2615)回測波段低點；華航(2610)早盤後黑轉紅，漲幅一度達1%；長榮航(2618)高低震盪劇烈，盤中陷入整理。

分析師表示，由於目前台股盤面依舊為籌碼戰掛帥，特定買盤持續積極挹注支撐的背景下，具補漲優勢的高價股輪動，且政經風險升高下，全球通膨壓力居高不下，基礎建設相關概念因具備轉嫁通膨風險優勢，預估短線看多。

近日台股短期技術面翻多，持續上演反彈行情，若反彈強勁站穩月均線，則短線漲多留意回檔，但只要回檔不破月均線，短多趨勢不變，近期大盤可能會在月線及季線之間震盪，建議沿大盤5日線操作，5日線之上可持續布局強勢族群，破5日線則暫時觀望。