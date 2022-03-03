協助業者掌握國際電動車商機，經濟部國際貿易局攜手外貿協會於3月31日再次辦理「全球智慧車輛」採購盛會，聚焦「電動車供應鏈及系統解決方案」、「車聯網及自動駕駛」、「移動服務平臺」、「汽車維修工具」等四大主題，邀請全球智慧車輛買主與我商線上媒合洽談。「全球智慧車輛供應鏈」線上採購大會將開放報名至3月25日。

2021年是電動車風光且精彩的一年，全年銷售成長109%。龍頭大廠特斯拉去年交車逼近百萬大關，就連對貿然電動化有疑慮的豐田也奮起直追。國內鴻海(2317)在短短一年內一口氣推出三款電動車，唐榮(2035)攜手漢翔(2634)成立電動商用車聯盟(CTP)，搶攻電巴市場，Gogoro宣布赴美掛牌上市，從二輪、乘用車到商用車，各家車廠無不大張旗鼓，2021年電動車市好不熱鬧。

自開放報名，已有來自32國128家買主響應參與，美國與越南電動車新創以及法國與日本汽配一階供應商皆於名單內，顯見台廠「特斯拉經驗」及電動車供應鏈效應逐步發酵，吸引新創車廠及一階供應商敲門合作。此外，美國電池廠、西班牙自動化及能源大廠、土耳其白色家電指標商、埃及最大巴士製造商、泰國電巴業者等，都期待透過採購洽談，開發在台合作夥伴，邀請相關業者在電動智慧車輛領域一起彎道超車。

外貿協會今年亦籌劃一系列電動車相關推廣活動，4月將開設第二期「電動車CEO專班」，6月下旬將有「新南向市場電動車暨車用智慧產品線上拓銷團」，10月在德國電動車展(eMove360度Europe 2022)規劃「電動車系統零組件解決方案主題館」、於美國辦理首屆「台灣形象展」並設置「智慧車輛主題館」，亦將在臺北續辦「智慧移動展」。隨疫情趨緩，政府放寬商務人士來台規範在即，預估將湧入大批前來實體觀展及採購的國際買主，商機精彩可期。