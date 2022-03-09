俄羅斯入侵烏克蘭成了全球公敵，跨國公司紛紛響應制裁，原本沉默的企業也被迫表態。麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂等美國餐飲巨頭在壓力下，宣布加入抵制行列暫停在俄業務。民生消費品大廠寶僑和聯合利華，則撤回對俄的投資和廣告支出。

速食龍頭麥當勞8日宣布，關閉847家俄國門市，但仍會支付薪水給6.2萬名在地員工。連鎖咖啡龍頭星巴克決定，暫時關閉在俄國的數百家分店。

軟性飲料巨頭百事可樂，將全面停止俄國市場的廣告宣傳，同時停售旗下飲料品牌，但乳品、嬰兒食品等必需品繼續販售。百事可樂的死對頭可口可樂則宣布，俄國業務暫停營運。

耶魯管理學院教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld），追蹤各大企業制裁俄國的態度，他在麥當勞表態加入抵制俄國行列後表示：「我很高興他們改變立場，下了正確的決定。那確實會發揮重要影響力，兼具象徵與實質意義。」

寶僑和聯合利華本周表示，不會在俄羅斯停售民生必需品，但中止對俄國的投資及廣告宣傳。聯合利華還宣布，暫停俄羅斯進出口該公司產品。

包裝食品大廠雀巢與全球乳品龍頭達能（Danone），也跟進採取類似的抵制措施。但相較一些金融服務業、石油天然氣公司及零售商，斷然全面退出俄羅斯市場，全球包裝食品和家用品製造商的抵制動作慢半拍。這些民生消費品業者聲稱，俄國一般百姓依賴他們的產品。

生產吉百利巧克力、奧利奧餅乾的億滋國際（Mondelez International），以及衛生紙製造商金百利克拉克（Kimberly-Clark），尚未宣布緊縮俄國業務的計畫。

除了怕影響俄羅斯的民生消費，跨國企業另一個未參與制裁的理由，是不想害俄國國民丟飯碗失業。

根據《路透》統計，包括肯德基、漢堡王在內，至少有6大速食企業（麥當勞未算在內）在俄國設有據點，餐廳數超過2,500家，在當地雇用數萬員工。