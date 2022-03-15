俄烏戰火未停，本周市場緊盯俄羅斯是否會出現倒債，進而引發連串骨牌效應，不過專家認為，由於國際銀行對俄羅斯曝險部位的「系統重要性不大」，俄國若倒債也不至於進一步釀成金融危機。

儘管第四輪談判無果，但俄羅斯與烏克蘭官員表示將就後續和談進行準備。與此同時，包括波蘭、斯洛維尼亞與捷克等三國總理宣布將於周二出訪基輔，與烏克蘭的總統與總理進行會談，表達歐盟對烏克蘭的支持。

俄羅斯最快周三就可能出現債務違約，根據摩根大通表示，當天莫斯科需要支付1.17億美元的美元計價政府公債利息，儘管2018年以來俄羅斯發行可以多種貨幣還款的公債，但即將到期的這批債息需以美元付款。

國際貨幣基金(IMF)總裁喬治耶娃(Kristalina Georgieva)周日就預警，「俄羅斯倒債已並非不可能，俄羅斯是有錢可以還債，只是沒辦法動用。」

國際信評機構惠譽上周調降俄羅斯債信評等，理由是「俄國還款的意願與能力下滑，並將瀕臨債務違約」。惠譽還警告，俄羅斯可能會以盧布償債給特定國家的債權人。

凱投宏觀分析師表示，反映可能倒債的利空，美元計價的俄羅斯公債應聲崩跌，目前價格僅是票面價的20％。

周三到期的債息有30天的寬限期，不過若莫斯科表明無意付款，信評機構便會在寬限期結束前就宣布俄羅斯違約。

俄羅斯上次本國貨幣債務出現倒債是在1998年，當時商品價格崩跌造成該國陷入金融危機。至於最近一次外幣債務違約則是要追溯至1918年，當時列寧拒付前政府發行的公債本息。

摩根大通預估，俄羅斯今年底前還有約400億美元的外幣債務將到期，其中半數由外國投資人持有。

不過，即使俄羅斯出現倒債，專家認為不至於禍延全球，IMF的喬治耶娃指出，目前而言，俄羅斯倒債不太可能會進一步釀成更大的金融危機，理由是全球銀行對俄羅斯約1,200億美元的曝險「系統重要性不大」。