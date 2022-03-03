美股反彈，台股加權指數3日開高在17932.15點，權王台積電（2330）開在603元，隨後持續向上，大型權值股聯電（2303）、聯發科（2454）、中鋼（2002）、面板雙虎及貨櫃三船等股價紛紛往上拉升，進一步增大台股早盤反彈力道，指數漲幅擴大，上漲逾百點。

美國聯準會主席鮑爾暗示的3月升息幅度有望低於部分投資人預期，再加上半導體類股跳漲，帶動美國四大指數全面收高。

道瓊工業平均指數3月2日終場上漲1.79％（596.4點）、收33891.35點。

那斯達克指數上漲1.63％（219.56點）、收13752.02點。

費城半導體指數勁揚3.37％（111.31點）、收3416.16點。

統一投顧指出，美國、歐盟對俄羅斯祭出新一波經濟制裁，戰事及通膨仍持續干擾全球金融市場，台股回測半年線支撐後，維持在季線與半年線間震盪。

由於台股季線、半年線、年線仍呈多頭排列，台股基本面良好，且3月將進入董事會融券回補及宣告股利政策利多，在烏俄衝突對資本市場影響逐漸鈍化後，台股有機會維持強勢表現。

操作上建議選股不選市，謹慎選股，逢低布局。選股以航運股、塑化類股、PCB、記憶體、Server 族群及高殖利率概念股為首選。