工業電腦廠樺漢（6414）9日公布2月合併營收達67.6億元，年增15.6％，累計前二月合併營收146.6億元，較去年同期成長22.9％，維持雙位數增長力道。公司表示，主要受惠系統整合、設計製造業績同步向上，帶動集團整體營收未明顯受到農曆春節長假、工作天數較少影響，帶動營收改寫歷史同期新高紀錄。

樺漢表示，以累計前二月地區別營收表現來看，歐洲、美國、中國市場的表現最為強勁。包括歐美地區的智慧金融、智慧零售、娛樂博弈主要客戶，皆對旗下相關工業物聯網與嵌入式科技產品保持強勁拉貨力道。整體出貨動能也在缺料缺櫃問題逐步緩解下，維持穩健增溫，接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.26。

此外，樺漢在IPC 3.0雲地整合轉型升級，雲端服務平台業務布局進入開花結果階段，推升個體前2月營收較去年同期大增47.5％，營收占比逐步拉高。

另一方面，全球半導體產業擴廠腳步加快，樺漢在系統整合業務上，除了廠務工程與設備出貨持續成長，並導入AI、大數據分析等智慧製造應用，整體需求持續增加。系統整合前兩月業績年增達62.4％。

樺漢表示，隨著5G傳輸、雲端運算、人工智慧(AI)等技術的成熟並蓬勃發展，數位轉型與智慧化升級已悄然成為各產業下一階段的發展目標。

樺漢強調，公司自去年以來積極整合旗下三大事業體業務與資源，積極發展第三階段IPC 3.0所建立的「AIoT硬軟雲平台」，與Google Cloud、聯發科、中華電信、精誠等已馬不停蹄展開各項業務合作，瞄準智慧製造、智慧城市等龐大的市場商機。開發應用於Cloud-Edge Anthos Server、Connectivity Gateway、視訊會議系統等新技術產品預料將在今年底前亮相。

另將鎖定100家不同產業客戶，擴增平台式服務，協助更多企業進行數位轉型與智慧化設備升級，並達到優化作業、生產效率以及落實雲化ESG策略，推進樺漢「產業元宇宙」生態系成型，帶動營運規模持續成長。