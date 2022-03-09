專注中高階自行車成車廠明係（6804）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,600張，其中1,847張採競價拍賣，競價拍賣期間為3月11日至15日，競拍底價為32元；預計於3月17日上午10時開標，並於3月21日至23日辦理公開申購。

明係今日興櫃股價74.40元，上漲了3.22元，漲幅達4.5%。

明係聚焦歐、美前兩大自行車市場，為全台少見專注中高階自行車及電動輔助自行車之成車廠，並以少量多樣、客製化生產模式，結合開發整合設計與精密組裝技術能力，成為歐美中高階自行車品牌長期指定合作伙伴。

明係2021年繳出營收近18億元，年增32.1%、稅後淨利0.49億元，年增91.70%，EPS1.85元的優異表現；今年前2月累計營收為4.30億元，年成長40.23%。

法人分析，隨著全球環保意識抬頭、全球中高階自行車、電動輔助自行車市場持續擴大，以及歐美民眾以自行車、電動輔助自行車健身代步與運動休閒熱潮持續攀升，將有助於明係未來營運擁有強勁成長動能，公司並成功取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，持續挹注營運表現，今年營收、獲利可望再創高峰。