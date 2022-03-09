專攻矽鍺（GeSi）光子技術的光程研創（Artilux）去年全球首創基於12吋的CMOS製程結合GeSi短波紅外線（SWIR）2D／3D雙模感知技術單晶片，已驗證完成並於台積電導入量產，8日宣布推出世界第一款配備NIR（近紅外光）與SWIR超廣譜紅外光的感測平台，可同時搭載VCSEL陣列雷射器或LED以及基於CMOS製程和GeSi技術的感測器。

光程研創表示，這款擁有輕薄小巧外型和超低功耗的光學感測平台，期待能擁抱近年快速增長的真無線藍牙耳機（TWS）等穿戴裝置的市場，解鎖數位健康領域的多元場景。

近年來超廣譜NIR／SWIR光學感測應用愈來愈廣泛，不論是從智慧手錶的生命徵象監測，或是到TWS耳機的入耳與皮膚偵測，因此，具有成本效益和節能的光學元件，即成為滿足使用者需求的關鍵因素。舉例來說，業界廣受討論的TWS耳機中的皮膚偵測，即需要SWIR波段感測器以執行更透徹和準確的入耳偵測，提供順暢連接音訊的沉浸式聆聽體驗。

光程研創發表的超靈敏SWIR光學感測平台，整合獨家專利的GeSi技術及CMOS製程，同時將類比前端（AFE）和數位功能集成至單一晶片，並透過Lumentum在高性能VCSEL陣列領域中940nm和1380nm的技術，實現輕巧且具經濟高效的超廣譜光學感測解決方案。

光程研創產品與營運事業總經理林德松表示，透過不斷的技術創新，各種廣譜NIR／SWIR的情境正被應用在消費產品中。為了因應這個快速增長的市場，光程研創SWIR光學感測平台可與VCSEL和LED功能相輔相成，為TWS耳機以及其他穿戴裝置提供高效能的入耳和皮膚偵測。

光程研創表示，隨著TWS耳機和智慧手錶需求的普及，穿戴裝置設計有望迎來更多的新型功能，未來亦將具有更多內置的非侵入性生物感測功能。由於SWIR感測具有多種光學特性，包括多樣化的生物辨識檢測、材料識別、提高眼睛安全性、減低來自太陽光和環境雜訊的干擾等，因此，可在市場上穿戴裝置的差異化中發揮關鍵作用。