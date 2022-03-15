元宇宙話題從去年開始延燒，從一開始與元宇宙相關的硬體廠商股價飆漲，後來到遊戲業者陸續推出NFT以及相關的解決方案，至今電商、零售也陸續加入。台灣樂天市場15日宣布，將攜樂天桃猿Rakuten Monkeys與ACE王牌虛擬貨幣交易所，推出限量樂天桃猿NFT，同時也將推出「樂天女孩NFT會員卡」。台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，今年台灣電商正式邁入NFT平民化元年，台灣樂天市場則希望藉此來擴大服務不同的消費族群。

台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，本次與Rakuten Monkeys合作推出NFT，不僅是台灣職棒運動首發NFT，更是開創運動元（猿）宇宙世界，不僅是要讓幣圈大佬搶先收藏限量樂天桃猿NFT，也要讓樂天市場消費者簡單購入NFT。

羅雅薰表示，消費者可以直接在台灣樂天市場網站以新台幣或樂天點數購買NFT。希望藉此運動NFT項目的推出，台灣樂天生態圈能擴大服務不同的消費族群。

此外，樂天市場觀察到過去一年NFT市場快速在台灣崛起，遂結合旗下生態圈的核心優勢，透過樂天市場所擅長的會員經營和行銷規劃，設計出一系列獨家且客製化的NFT項目。首波發售的NFT即以動態旋轉魔方呈現，結合獨家賦能計劃，期許能打造具指標性的NFT項目。

ACE虛擬貨幣交易所創辦人潘奕彰表示，ACE近期積極參與國內外知名NFT創作及發行宣傳，除去年發行亞洲第一職籃NFT之外，更投資新台幣上千萬支持台灣新創NFT項目，包含陳零九「YOLO cat」、「余文樂Zombie Club」、「洋蔥OnionMeta」、「MePunk」等，這次能與樂天市場合作邁向台灣電商第一個NFT項目，讓樂天桃猿球迷在合法且有法幣信託的「ACE交易所」，用新台幣買以太幣（ETH）進而買NFT，一起進入元宇宙領域。

此外，台灣樂天也將於3/18推出「樂天女孩NFT會員卡」，擁有樂天女孩NFT的收藏家，除了可以享有樂天女孩實體會員卡的福利以外，未來還能參與樂天女孩NFT獨家的球賽現場互動、女孩線上社群交流等專屬權益。