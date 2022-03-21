友達21日宣布，正式成為全球再生能源倡議組織RE100的會員，同時也是全球顯示器製造業中首家承諾於2050年全面使用再生能源的企業。秉持環境永續的責任，友達亦是在全球公信力審查通過的科學減碳目標（Science-Based Targets，SBT）基礎下，逐年降低碳排總量，承諾於2025年達成絕對減碳25％，並於2030年實現所有辦公據點零碳排，未來亦接軌世界趨勢，朝2050年淨零目標努力。

董事長彭双浪表示，2022年是友達對抗氣候變遷的重要里程碑，不僅加入RE100，確立再生能源使用目標；做為創組「台灣氣候聯盟」的企業之一，友達亦將碳管理延伸至供應鏈夥伴，以深厚的智慧製造能力為基礎，由內而外引領價值鏈實現綠色生產承諾，落實風險控管，強化營運持續管理，邁向企業永續發展。

友達將企業永續發展運作的最高治理機構「永續委員會」升級為「ESG暨氣候委員會」，以董事會及委員會為決策核心，於原訂永續目標下強化氣候當責治理。在企業全員高度的永續意識與深度參與下，友達以跨單位平台運作模式，系統性的透過工作小組部署數位應用、開發低碳技術，並不斷發掘綠色商機，以強化顯示技術在全球低碳轉型所扮演的角色。

此外，ESG暨氣候委員會亦針對組織內外營運所排放的溫室氣體三大範疇，訂定系統性藍圖與淨零路徑，全方位地驅動低碳轉型。在組織的直接排放方面，友達以自身智慧製造的核心能力，結合物聯網與大數據分析等技術，運用預測式管理，將精進的碳排減量技術落實至生產設備與廠務各節點，深耕多年智慧製造累積豐碩的永續成果，獲得世界經濟論壇評選為「全球燈塔工廠」的肯定。

為持續完備排放數據的完整度與透明度，友達亦於2021年成為全球第一家通過ISO14064：2018新版溫室氣體查證的面板製造商；同時，也透過旗下子公司友達宇沛的綠色製造全流程解決方案，不斷開發各項友善環境技術。

未來，友達亦在氟系氣體、燃料及原物料等方面尋找更多元的低碳方案，並積極朝低能耗技術和製程發展邁進。在間接排放的用電控制上，友達採用能源效率提升與擴大使用再生能源兩大策略。除了在製程上每年節電1.5％，以逐步降低耗電產生的碳排外，亦將分階段提高再生能源，包括太陽能與風電的使用比例，於2030年達到30％、2050年100％使用再生能源的中長程目標。

友達自2008年即開啟太陽能事業布局，在廠區自建全台最大屋頂型太陽能電廠，秉持全方位太陽能電廠建置實力，未來亦將持續透過自建電廠及綠電轉供模式，逐年增加太陽能運用。友達將對抗氣候變遷列為供應鏈的合作重點，與供應鏈共同響應減碳行動，透過輔導與協助，關鍵供應商將承諾完成溫室氣體盤查及建立ISO50001能源管理系統，努力改善能源績效，共同齊力於2030年前達成減碳20％的目標。

此外，友達亦攜手供應鏈與品牌客戶一同發展循環經濟，持續研發運用再生材料，提高使用占比，並開發低能耗產品，滿足綠色品牌客戶之需求。面對氣候變遷挑戰，友達以「減緩」及「調適」應變，透過「氣候相關財務揭露（TCFD）」框架洞察風險與機會，並制定對策，提升組織營運韌性。友達期能發揮產業影響力，攜手生態圈夥伴，朝向低碳轉型，邁向淨零的永續願景。